Різдво Христове будемо офіційно святкувати 25 грудня

Верховна Рада України змінила дати державних свят, зокрема Різдва та Дня захисників і захисниць.

Різдво Христове перенесли на 25 грудня (замість 07 січня).

День Української Державності відзначатимуть 15 липня (було 28 липня). В цей день вшановується пам'ять святого рівноапостольного князя Київського Володимира Великого.

День захисників і захисниць України переноситься на 1 жовтня (з 14 жовтня), бо це свято пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування Дня Покрови Пресвятої Богородиці.

Парламент підтримав Закон про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо переходу державних свят згідно з новоюліанським церковним календарем.

Утім, цей закон підпишуть після 28 липня, тому ще в цьому місяці День Української Державності буде 28 липня.

Метою законопроєкту є "відмова від російської спадщини": Закон в цілому підтримав 241 депутат.

Нагадаємо, Православна Церква України з 1 вересня 2023 року перейде на новоюліанський календар для нерухомих свят.

Проведе в черві опитування свідчить, що 63% опитаних українців. 18% – проти, а ще 17% – ставляться до цього байдуже. Про це свідчать результати дослідження, проведеного 1-2 червня 2023 року соціологічною групою "Рейтинг". Найбільше прихильників переходу серед греко-католиків – 92%.