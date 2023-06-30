У Преображенському соборі вперше прозвучала молитва українською мовою

10 липня священникам Православної церкви України вдалося зайти до Спасо-Преображенського храму, який передала у користування цій церкві Білоцерківська міська рада 29 червня.

Перша спроба потрапити до храму 4 липня була невдалою. Тоді священники московського патріархату, виставивши поперед себе жінок та дітей, не допустили отця Миколу Гопайнича до храму. Тому сьогодні він із колегами спробував зайти до храму ще раз. Московські священники заварили двері зсередини, а коли їх все-таки вдалося відчинити, почали застосовувати проти людей порошкові вогнегасники.

Ось що про це написав митрополит Білоцерківський Євстратій Зоря у своєму постій в соцмережі Facebook:

«Ми, як законні користувачі Спасо-Преображенського собору м. Біла Церква, нарешті змогли увійти до храму. Попри численні перешкоди, які чинили, всупереч правовим нормам, прихильники Моспатріархату.

Нагадаю, що з квітня місяця рішенням Білоцерківської міської ради було розірвано з релігійною організацією МПвУ угоду користування комплексом Преображенського собору. Тобто протягом травня і червня прихильники МП утримували храм незаконно.

29 червня Білоцерківська міська рада ухвалила рішення про передачу Преображенського собору в користування Білоцерківській єпархії ПЦУ. 30 червня як керуючий єпархією я підписав договір та інші відповідні документи з Управлінням комунальної власності.

Протягом 10 днів прихильники Моспатріархату перешкоджали представникам нашої єпархії увійти в храм. Хоча майно з храму вони почали потроху виносити ще у травні, розуміючи, що ніяких законних прав на нього вони вже не мають.

Сьогодні ранком настоятель храму протоієрей Микола Гопайнич та представники єпархії разом з правоохоронцями прибули до Преображенського собору, щоби нарешті потрапити до нього, усунувши перешкоди в користуванні, створювані прихильниками «русского міра».

Двері храму були не лише закриті, але і заварені зсередини металевим щитом. Служитель МП, що закрився всередині, використовував вогнегасник, щоби перешкоджати у відкритті дверей.

О 9 годині ранку настоятель нарешті зміг увійти до храму.

Жодних законних підстав утримувати під своїм контролем храм у представників Моспатріархату - немає. Якби вони мали гідність, то виконали би рішення білоцерківської громади і звільнили би собор без створення «шоу» для подальшого тиражування антиукраїнською пропагандою.

Натомість за вказівкою митрополита МП Августина Маркевича, двічі нагородженого орденами РФ, було організоване силове протистояння. Розцінюю такі дії його і підлеглих як свідому проросійську провокацію».

Який опір чинили прихильники московського патріархату, дивіться ТУТ

Настоятелем Спасо-Преображенського храму став отець Микола Гопайнич. Сьогодні вперше в храмі прозвучала молитва "Отче наш" українською мовою.