У Білій Церкві судитимуть матір, яка довела до смерті власну дитину

Досудовим розслідуванням встановлено, що жінка неналежно доглядала за своїм двомісячним сином, який від народження мав захворювання та потребував особливого догляду. Коли у дитини з’явилися ознаки застуди, мати не звернулася до лікаря для отримання необхідної медичної допомоги та призначення лікування, у результаті чого малюк помер.
Згідно з висновком експерта, смерть дитини настала від гострої респіраторної вірусної інфекції.
Досудове розслідування здійснювалося слідчими Білоцерківського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.