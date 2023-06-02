Преображенський собор та Микільську церкву передали у користування ПЦУ

Ініціатором такого проєкту рішення стала депутат міської ради від партії "Європейська Солідарність" Олена Ткач, яка наголосила на тому, що священники УПЦ (МП) здавалит позиції наших військових, викривали місця проживання родин військовослужбовців, не визнавали факту нападу російської федерації на Україну, вводили громадян в оману розповідями про те, що вони не мають відношення до російської церкви.

Олена Ткач зауважила: «Я була в Болгарії, і там люди моляться болгарською мовою, хоча вони теж православні християни; я була в Грузії, і там теж люди моляться на своїй мові. Кажуть, так само у Вірменії, так по всьому світі. Чому тільки одна єдина держава не має своєї церкви? Чому сьогодні ми в Україні маємо це терпіти? Я вважаю, що в Україні має бути виключно українська церква. Я була дуже збентежена тією подією, яка сталася на Хмельниччині, коли під час прощання із загиблим воїном прихильники московського патріархату відкрито і демонстративно кричали «Ганьба». Кому вони це кричали? Герою, який загинув за Батьківщину? Ні, це неправда. Це ганьба вам, священники московського патріархату, які мають сьогодні всі можливості об’єднатися, зробити єдину українську помісну церкву, молитися за Україну і відспівувати наших воїнів, які гинуть кожного дня. Мені важко в умовах війни говорити про те, конституційно це чи ні, але ракети які летять на наших дітей, знищують наші міста, освячуються гундяєвими енд компані".

Рішення про передачу найстаріших храмів нашого міста підтримали 28 із 29 присутніх в сесійній залі депутатів. Один депутат не голосував.