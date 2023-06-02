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За шахрайство із землями комунальної власності на 7,3 млн грн затримано адвоката

  • П'ятниця, черв. 23 2023
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За шахрайство із землями комунальної власності на 7,3 млн грн затримано адвоката

За клопотанням Білоцерківської окружної прокуратури адвокату, підозрюваному у шахрайстві, використанні підроблених документів та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 7 млн грн.

Адвокат, будучи директором товариства, використав підроблені офіційні документи та зареєстрував за очолюваним підприємством право приватної власності на 4 земельні ділянки промисловості загальною площею майже 5 га. Частину цих ділянок він продав, а отриманими від правочину коштами розпорядився на власний розсуд. Таким чином, з комунальної власності безпідставно вибули землі ринковою вартістю понад 7,3 млн грн. Одній з територіальних громад Білоцерківського району спричинено збитки на вказану суму.       

Дії підозрювано кваліфіковано за ч. 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 209 КК України. Досудове розслідування триває.

Викриття незаконної діяльності здійснювалось прокурорами Білоцерківської окружної прокуратури спільно зі слідчими Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області за оперативного супроводу Білоцерківського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.     

Київська обласна прокуратура

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