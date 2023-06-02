Важливо

Затверджено нові графіки руху автобусних маршрутів у Білоцерківській громаді

  • Середа, черв. 14 2023
  • Автор 
Затверджено нові графіки руху автобусних маршрутів у Білоцерківській громаді

14 червня на засіданні виконкому БМР були затверджені нові графіки руху маршруток в Білій Церкві та селах громади. До вашої уваги:

14mg 114mg 2

14mg 3

14mg 4

14mg 5

14mg 6

14mg 7

14mg 88

14mg 9

 

SocButtons v1.5
Прочитано 13 раз
Опубліковано в Події

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn
Free Joomla 2.5 Extensions Joomla module Joomla Plugin

  Сторінки в соц. мережах

Перемкнути на мобільний вигляд

Чи подобаються вам клумби міста?

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео