У Білої Церкви з'явилися межі

На 40 сесії, що відбулася 26 травня 2023 року, Біла Церква, нарешті, отримала свої межі. Це питання не було вирішено упродовж всіх років незалежності України через що постійно виникали суперечки між міськогю владою тра суміжними громадами. Наразі цій проблемі покладено край.

Доповідаючи питання начальник управління регулювання земельних відносин міської ради Олеся Борзак зазначила, що проєкт землеустрою виготовлявся на підставі рішення міської ради прийнятого 17 лютого 2022 року. В ході його виготовлення межа нашої громади була погоджена з усіма суміжними сільськими радами ( сім сільських, селищних і Узинська міська рада).

На підставі прийнятого рішення будуть внесені відомості про межі Білоцерківської міської територіальної громади до Державного земельного кадастру.

«Це історичне рішення для нашої територіальної громади. Ми провели відповідну роботу у нашій міській раді та роботу із суміжними громадами, з якими територіально межуємо. Всіма були прийняті відповідні рішення рад щодо узгодження суміжних меж. Відсьогодні, всі суперечки, які точилися протягом багатьох років будуть вирішені і всі питання узгоджені, - наголосив міський голова Геннадій Дикий. - Ключовими спірними питаннями протягом десятків років були землі на яких розташований мікрорайон Гайок, дачні кооперативи, що знаходяться поруч та інші».