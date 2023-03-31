Православна Церква України з 1 вересня 2023 року перейде на новоюліанський календар для нерухомих свят.

"Рішенням Архієрейського Собору помісної Української Православної Церкви під головуванням Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія 24 травня 2023 року затверджено Постанову про календарне питання, в якій визначено перехід на новоюліанський календар з 1 вересня цього року", – йдеться у повідомленні ПЦУ на Facebook.

Водночас Собор вирішив зберегти за парафіями та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар.

"Загальне вживання новоюліанського календаря, після затвердження цього рішення Помісним Собором, що скликається на 27 липня 2023 р., буде запроваджене з 1 вересня цього року, коли розпочинається новий церковний рік.

Водночас парафії і монастирі, які бажають дотримуватися старого календаря, матимуть цю можливість – календарна реформа відбудеться без примусу, поступово і усвідомлено", – кажуть у ПЦУ.

З повним текстом постанови можна ознайомитися ТУТ

"Питання календарної реформи давно дискутується і в суспільстві, і в Церкві. І ми бачимо, що з року в рік все більшим стає число прихильників переходу на оновлений, сучасний календар, яким вже давно користуються більшість Помісних Православних Церков.

З новою силою це питання постало внаслідок російської агресії. Нині юліанський календар сприймається як пов'язаний з російською церковною культурою...Тож прагнення збереження і утвердження української духовної ідентичності, захист від агресії "русского міра", вимагають від нас назрілого рішення – долучитися до більшості Помісних Православних Церков і запровадити у вжиток новоюліанський календар", – розповідають у ПЦУ.

Нагадаємо, раніше УГКЦ ухвалила рішення про перехід на григоріанський календар.

Отже, ПЦУ відзначатиме Різдво 25 грудня, Покрову Бодої Матері – 1 жовтня, Водохреще – 6 січня, а День Святого Миколая – 6 грудня. Святкування рухомого Великодня і прив'язаних до нього подій залишиться без змін. Трійцю святкуватимуть на 50-й день після Великодня.