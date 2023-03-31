Білоцерківці вшанували пам'ять Героїв України

23 травня в Україні відзначається неофіційне свято – День Героїв. Започатковане у 1941 році Другим великим збором Організації Українських Націоналістів. Свято було присвячене на спомин про те, що 23 травня 1938 року у Роттердамі було вбито Євгена Коновальця.

У цей день вшановується пам'ять усіх українців, що присвятили своє життя боротьбі за свободу та незалежність Української держави, зокрема лицарів Київської Русі, козаків Гетьманської Доби, гайдамаків, опришків, січових стрільців, вояків Армії УНР, УГА, ОУН, УПА, а також героїв Небесної Сотні та сучасної національно-визвольної російсько-української війни.

День Героїв за часів радянської влади святкували підпільно. З проголошенням незалежності України поступово свято почало ширитися країною і все більше органів місцевого самоврядування долучалися до вшанування пам'яті всіх українців, які жили в різні століття, але віддали своє життя за те, щоб Україна існувала як незалежна держава.

Жалобні заходи відбулися й у Білій Церкві. У парку Слави на Алеї героїв влада розташувала стенди з 117 фотографіями загиблих білоцерківців у 2022-2023 роках. Родини воїнів з портретами своїх рідних, які загинули на фронті, йшли колоною до Алеї героїв. У церкві святого рівноапостольного Петра Калнишевського відбувся молебень за душі спочилих захисників.

Після закінчення служби всі бажаючі змогли поїхали до кладовища Сухий Яр, де поклали квіти до могил своїх рідних, близьких, знайомих військових, які поховані на Алеї слави.