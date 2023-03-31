У Білій Церкві будуть їздити автобуси-"гармошки"

Автобуси мають велику місткість: 53 сидячих місця та 111 стоячих, а також пристосвані для перевезення маломобільних груп населення. Окрім цього в автобусах функціонують обігрів, кондиціонери та система відеоспостереження.

На найближчій сесії автобуси будуть передані на баланс КП БМР «Тролейбусне управління», відразу після цього будуть оформлені необхідні документи, пройдено техогляд і вже влітку вони вийдуть на маршрути міста.

Медичний автомобіль буде передано для використання у відділення невідкладної медичної допомоги, яке було збережене в Білій Церкві для потреб жителів громади та функціонує на базі КНП БМР «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1».

І автобуси, і автомобіль вже були у використанні в Німеччині, втім, знаходяться в гарному стані і після технічного огляду та необхідного обслуговування будуть готові до експлуатації.

Перевезення цієї допомоги з Німеччини забезпечив благодійний фонд з Люнебурга – «Хоф Шлютер».

За матеріалами сайту БМР