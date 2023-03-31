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У Білій Церкві будуть їздити автобуси-"гармошки"

  • Середа, трав. 17 2023
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У Білій Церкві будуть їздити автобуси-&quot;гармошки&quot;

Громада німецького міста-побратима Брауншвейга передала Білій Церкві два подвійних автобуси та автомобіль швидкої допомоги.

Автобуси мають велику місткість: 53 сидячих місця та 111 стоячих, а також пристосвані для перевезення маломобільних груп населення. Окрім цього в автобусах функціонують обігрів, кондиціонери та система відеоспостереження.

На найближчій сесії автобуси будуть передані на баланс КП БМР «Тролейбусне управління», відразу після цього будуть оформлені необхідні документи, пройдено техогляд і вже влітку вони вийдуть на маршрути міста.

Медичний автомобіль буде передано для використання у відділення невідкладної медичної допомоги, яке було збережене в Білій Церкві для потреб жителів громади та функціонує на базі КНП БМР «Міський центр первинної медико-санітарної допомоги №1».

І автобуси, і автомобіль вже були у використанні в Німеччині, втім, знаходяться в гарному стані і після технічного огляду та необхідного обслуговування будуть готові до експлуатації.

Перевезення цієї допомоги з Німеччини забезпечив благодійний фонд з Люнебурга – «Хоф Шлютер».

За матеріалами сайту БМР

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