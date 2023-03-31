Білоцерківці вшанували пам'ять загиблих на фронтах Другої світової війни

8 травня у парку Слави відбувся мітинг з нагоди Дня пам’яті та примирення, в якому взяли участь міський голова Геннадій Дикий, міські чиновники, депутати Білоцерківської міської та районної рад та звичайні білоцерківці.

Вони поклали квіти до вічного вогню, який щоправда у Білій Церкві не горить. Хоча були плани вмикати його саме у цей день або замінити на штучне вогонь, який імітує полум’я.

Також всі, хто бажав, поклали квіти до могил воїнів-визволителів Білої Церкви у парку Слави та до портретів загиблих воїнів під час російсько-української війни на Алеї слави.

Окрім цього, білоцерківці вшанували пам'ять загиблих біля кургану «Скорботна мати» та знаку «Висота 208,4 м». Пам’ятні заходи присвячені вшануванню жертв Другої світової війни також відбулися у селах громади.

Варто додати, що 27 квітня на сесії Білоцерківської міської ради депутати затвердили Програму збереження та охорони об’єктів культурної спадщини (пам’ятних знаків, пам’ятників історії та культури, монументального мистецтва) Білоцерківської міської територіальної громади на 2023-2025 роки, якою передбачається проведення конкурсу проєктів реконструкцію парку Слави та ремонт радянських пам’ятників по селам, які входять до Білоцерківської міської територіальної громади, а також демонтаж та передача частини радянських пам’ятників до майбутнього Музею під відкритим небом радянського тоталітарного режиму. Окрім цього, на реконструкцію парку Слави та Алеї героям планується виділити понад 4 млн грн.