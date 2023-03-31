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Церкву в с. Шкарівка передано в користування ПЦУ

  • Четвер, квіт. 27 2023
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Церкву в с. Шкарівка передано в користування ПЦУ

Таке рішення прийнято на сесії БМР 27 квітня 2023 року.

Церкву в с. Шкарівка передають в безоплатне користування релігійній організації Парафії Різдва Іоанна Хрестителя Київської єпархії Української православної церкви (Православна церква України). Автором проєкту рішення є депутат від партії «Європейська Солідарність» Олена Ткач. Церква є комунальною власністю Білоцерківської міської територіальної громади.

Депутат Білоцерківської міської ради, священник ПЦУ Микола Гопайнич повідомив колег про те, що вибираючись з приміщення церкви, священники УПЦ (МП) винесли чимало ікон та церквного начинння. Тому міський голова Геннадій Дикий дав протокольне доручення створити комісію на чолі з керівником управління культури та туризму БМР Юлією Ковальською, яка має провести опис майна храму, що ще залишилося. 

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