Важливо

Білоцерківці вшанували подвиг ліквідаторів аварії на ЧАЕС

  • Середа, квіт. 26 2023
  • Автор 
Фото: сайт БМР Фото: сайт БМР

26 квітня - Міжнародний день пам'яті про чорнобильську катастрофу, найстрашнішу техногенну аварію, яка сталася 37 років тому. В результаті аварії на ЧАЕС був повністю зруйнований атомний реактор, в навколишнє середовище потрапили радіоактивні речовини. Хмари радіаційного пилу рознесли забруднення як територією України, так і рядом інших країн Європи. Площа радіоактивного зараження склала близько 207,5 тисячі квадратних кілометрів. У ліквідації наслідків катастрофи взяли участь близько одного мільйона людей, майже 60 тисяч з них - загинули.

Згадуючи цю темну сторінку історії, ми не повинні забувати героїзму пожежників, військовослужбовців, будівельників, учених, медиків, представників усіх професій, котрі брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Їхній подвиг назавжди записаний у літопис людської мужності й навічно залишиться в пам'яті українського народу.

Тож, і сьогодні біля пам’ятного знаку «Чорнобильський дзвін» зібрались ліквідатори, представники влади, поліції, ДСНС та небайдужі білоцерківці, аби вшанувати пам’ять людей, які врятували світ від масштабної техногенної катастрофи.

med2

До слова запросили ліквідатора І категорії Анатолія Медвідя, який зачитав власні вірші, закликав зажди пам’ятати події квітня 1986-го та шанувати пам’ять загиблих героїв-ліквідаторів.

kv26233

Хвилиною мовчання та покладанням квітів присутні вшанували пам’ять загиблих ліквідаторів і усіх померлих громадян, які постраждали від наслідків аварії.

У заході взяли участь заступник міського голови Катерина Вознеко, голова Білоцерківської районної ради Василь Зеленський, начальник Білоцерківського районного управління поліції Михайло Пелех, начальник Білоцерківського районного управління ДСНС України в Київській області Віктор Сподін.

Вічна пам‘ять полеглим Героям-ліквідаторам і всім жертвам Чорнобильської катастрофи. Довгих років і міцного здоров‘я всім живим!

За матеріалами сайту БМР

SocButtons v1.5
Прочитано 43 раз
Опубліковано в Події

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn
Free Joomla 2.5 Extensions Joomla module Joomla Plugin

  Сторінки в соц. мережах

Перемкнути на мобільний вигляд

Чи ви вважаєте Білу Церкву чистим і охайним містом?

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео