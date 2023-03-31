Білоцерківці вшанували подвиг ліквідаторів аварії на ЧАЕС

26 квітня - Міжнародний день пам'яті про чорнобильську катастрофу, найстрашнішу техногенну аварію, яка сталася 37 років тому. В результаті аварії на ЧАЕС був повністю зруйнований атомний реактор, в навколишнє середовище потрапили радіоактивні речовини. Хмари радіаційного пилу рознесли забруднення як територією України, так і рядом інших країн Європи. Площа радіоактивного зараження склала близько 207,5 тисячі квадратних кілометрів. У ліквідації наслідків катастрофи взяли участь близько одного мільйона людей, майже 60 тисяч з них - загинули.

Згадуючи цю темну сторінку історії, ми не повинні забувати героїзму пожежників, військовослужбовців, будівельників, учених, медиків, представників усіх професій, котрі брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Їхній подвиг назавжди записаний у літопис людської мужності й навічно залишиться в пам'яті українського народу.

Тож, і сьогодні біля пам’ятного знаку «Чорнобильський дзвін» зібрались ліквідатори, представники влади, поліції, ДСНС та небайдужі білоцерківці, аби вшанувати пам’ять людей, які врятували світ від масштабної техногенної катастрофи.

До слова запросили ліквідатора І категорії Анатолія Медвідя, який зачитав власні вірші, закликав зажди пам’ятати події квітня 1986-го та шанувати пам’ять загиблих героїв-ліквідаторів.

Хвилиною мовчання та покладанням квітів присутні вшанували пам’ять загиблих ліквідаторів і усіх померлих громадян, які постраждали від наслідків аварії.

У заході взяли участь заступник міського голови Катерина Вознеко, голова Білоцерківської районної ради Василь Зеленський, начальник Білоцерківського районного управління поліції Михайло Пелех, начальник Білоцерківського районного управління ДСНС України в Київській області Віктор Сподін.

Вічна пам‘ять полеглим Героям-ліквідаторам і всім жертвам Чорнобильської катастрофи. Довгих років і міцного здоров‘я всім живим!

За матеріалами сайту БМР