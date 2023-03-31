Білоцерківці вшанували подвиг ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Згадуючи цю темну сторінку історії, ми не повинні забувати героїзму пожежників, військовослужбовців, будівельників, учених, медиків, представників усіх професій, котрі брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Їхній подвиг назавжди записаний у літопис людської мужності й навічно залишиться в пам'яті українського народу.
Тож, і сьогодні біля пам’ятного знаку «Чорнобильський дзвін» зібрались ліквідатори, представники влади, поліції, ДСНС та небайдужі білоцерківці, аби вшанувати пам’ять людей, які врятували світ від масштабної техногенної катастрофи.
До слова запросили ліквідатора І категорії Анатолія Медвідя, який зачитав власні вірші, закликав зажди пам’ятати події квітня 1986-го та шанувати пам’ять загиблих героїв-ліквідаторів.
Хвилиною мовчання та покладанням квітів присутні вшанували пам’ять загиблих ліквідаторів і усіх померлих громадян, які постраждали від наслідків аварії.
У заході взяли участь заступник міського голови Катерина Вознеко, голова Білоцерківської районної ради Василь Зеленський, начальник Білоцерківського районного управління поліції Михайло Пелех, начальник Білоцерківського районного управління ДСНС України в Київській області Віктор Сподін.
Вічна пам‘ять полеглим Героям-ліквідаторам і всім жертвам Чорнобильської катастрофи. Довгих років і міцного здоров‘я всім живим!