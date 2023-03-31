Білоцерківці приходили з'ясувати, яка ж думка влади щодо діяльності церков московського патріархату

20 квітня небайдужі білоцерківці, які тиждень тому завітали до міського голови з вимогою провести позачергове засідання міськради та заборонити діяльність УПЦ московського патріархату в Білій Церкві, знову завітали до мерії. Оскільки сесію мер так і не скликав і жодної інформації з цього приводу не надав, тож довелося прийти знову, аби дізнатися про наміри влади в цьому питанні.

На жаль, до людей ніхто не вийшов, оскільки у чиновників була нарада. Тож білоцерківці вирішили лишити свої контакти та сподіваються на те, що міський голова все-таки погодиться на зустріч з ними з такого важливого питання.

Варто додати, що напередодні, 19 квітня, місцеві депутати розглянули два питання щодо передачі майна релігійним громадам, а саме: «Про передачу в безоплатне користування релігійній організації «РЕЛІГІЙНА ГРОМАДА ПАРАФІЯ РІЗДВА ІОАННА ХРЕСТИТЕЛЯ КИЇВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ) С.ШКАРІВКА БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» майна, що є комунальною власністю Білоцерківської міської територіальної громади» та «Про повернення з користування культових споруд».

Яке рішення ухвалили депутати на засіданні цієї комісії, як і сам зміст проєктів рішень, невідомо. Міська влада не повідомляє про результати засідання ні на сайті Білоцерківської міської ради, ні в соцмережах. Не дивно, що таку "непрозорість" у комунікації з гшромадою помітили навіть в Антикорупційній громадській організації "Transparency International Ukraine", присвоївши нашому місту статус "непрозорого".