ВАКС розпочав розгляд справи проти мера Геннадія Дикого

12 квітня Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд по суті справи за обвинуваченням у зловживанні владою або службовим становищем мера Білої Церкви Геннадія Дикого. Прокурор оголосив обвинувальний акт у справі Дикого. Він зазначив, що за поданням мера Білої Церкви сесія міськради ухвалила рішення про придбання недобудованого об’єкту нерухомості в інтересах підприємця Павла Ходаківського за завищеною вартістю.

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Вказаним рішенням було придбано право на будівництво адміністративно-торговельного комплексу відповідно до архітектурно-планувального завдання та об'єкт незавершеного будівництво загальною площею 4728,5 квадратних метрів.

Вартість цієї нерухомості за результатами оцінки була визначена в розмірі майже 24 млн грн. Водночас міський бюджет не передбачав придбання такого об’єкту нерухомості.

«Дикий виніс проєкт рішення про придбання майна без вивчення питання…Не повідомив депутатам міськради про наявність письмових заперечень проти рішення та підписав рішення про придбання приміщення», - зазначив прокурор.

Він додав, що згідно з висновками експертизи ринкова вартість майна становить близько 15 мільйонів гривень.

«Таким чином Диким за пособництва Ходаківського територіальній громаді міста Біла Церква завдано збитків на понад 8 мільйонів гривень», - додав він.

Після викладу обвинувального акту прокурор запропонував порядок дослідження доказів. Суд відклав розгляд справи на 1 травня.

За матеріалами сайту Судово-юридична газета