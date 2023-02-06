Рух по проспекту князя Володимира обмежать через ремонт

Члени виконавчого комітету ухвалили рішення, яким тимчасово частково обмежать рух на шляхопроводі по проспекту Князя Володимира в м. Біла Церква.

Ці обмеження вживатимуться з метою забезпечення чергового етапу відновлення елементів шляхопроводу та діятимуть з 30 березня ц.р. і до завершення робіт.

Час обмеження руху буде вказано додатково.