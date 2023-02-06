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Прокуратура Київщини у судовому порядку повернула державі більш ніж 950 га землі ДП «Дослідне господарство «Озерна»

  • Понеділок, бер. 27 2023
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Прокуратура Київщини у судовому порядку повернула державі більш ніж 950 га землі ДП «Дослідне господарство «Озерна»

Київська обласна прокуратура відстояла в суді право держави на більше ніж 950 га землі сільськогосподарського призначення вартістю понад 155 млн грн на території Білоцерківського району.

Установлено, що спірні землі перебували в постійному користуванні ДП «Дослідне господарство «Озерна» Інституту біоенергетичних культур та цукрових буряків» Національної академії аграрних наук України. У 2019 році  в порушення вимог земельного законодавства ділянки вибули з державної у комунальну власність Маловільшанської сільської ради.

Згідно із законодавством, сільські ради позбавлені права розпоряджатися землями, що перебувають у постійному користуванні національних галузевих академій наук України. З оглядну на вказане, прокуратура звернулась до суду з позовною заявою про скасування рішень держреєстратора про державну реєстрацію права комунальної власності на оспорювані земельні ділянки та визнання права власності на них за державою.

Представляючи інтереси держави у цій справі, прокуратура також врахувала, що під час збройної агресії РФ проти України, землі сільськогосподарського призначення потребують особливого захисту. Вони набули суспільного значення як для України, так й інших країн світу у зв’язку із загрозою світової  продовольчої кризи.

Господарський суд Київської області погодився із правовою позицією Київської обласної прокуратури, та своїм рішенням відновив право власності держави на землі сільськогосподарського призначення.  

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