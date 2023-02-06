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Комендантська година зменшується, час роботи маршруток збільшується

  • П'ятниця, бер. 24 2023
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Комендантська година зменшується, час роботи маршруток збільшується

️ Увага! Із 26 березня у Київській області скорочується комендантська година.

Відтепер вона діятиме щодня з 00:00 до 05:00. Такі тимчасові обмеження введені розпорядженням Київської обласної військової адміністрації на всій території регіону. Через зменшення комендантської години більшість приміських та міжміських автобусних маршрутів області працюватимуть довше. Так, пасажирські перевезення збільшать свій час роботи на 60 хвилин вранці та на 30 – ввечері.

Нагадуємо! Під час комендантської години забороняється:

◽️ перебувати на вулиці та в інших громадських місцях;

◽️ переміщатися транспортом або пішки.

Виняток – задіяність у роботі критичної інфраструктури, про що в людини є підтвердження у вигляді спецперепустки встановленого зразка.

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Опубліковано в Події

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