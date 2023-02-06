13 березня ВАКС продовжить розгляд справи за обвинуваченням Геннадія Дикого та його спільника

Попередній розгляд справи відбувся на початку березня, на якому клопотання сторони обвинувачення і сторони захисту про виклик осіб у судове засідання для допиту не було задоволене. Також суд відмовив у задоволенні скарги захисників підозрюваного ОСОБА_6 на дії слідчого та прокурора та у задоволенні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_7 про скасування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Справа № 991/671/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року м.Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі: головуючого судді ОСОБА_1 , суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 42018111030000415 від 09.10.2018 за обвинуваченням

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Біла Церква Київської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Узин Білоцерківського району Київської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України,

установив:

За результатами підготовчого судового засідання суд постановив ухвалу, повний текст якої буде складено та оголошено 10 березня 2023 року о 15 год 20 хв у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду.

Керуючись ст. 2, 7, 314-316, 369, 372, 376 КПК України, суд

постановив:

Призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акта у кримінальному провадженні № 42018111030000415 від 09.10.2018 за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, на 09 год 15 хв 13 березня 2023 року в приміщенні Вищого антикорупційного суду за адресою: місто Київ, вул. Хрещатик 42-А.

У судовий розгляд викликати прокурора, обвинувачених та їх захисників.

У задоволенні клопотань сторони обвинувачення і сторони захисту про виклик осіб у судове засідання для допиту - відмовити.

Відмовити у задоволенні скарги захисників підозрюваного ОСОБА_6 - адвокатів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на дії слідчого та прокурора.

Відмовити у задоволенні клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_12 про скасування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3