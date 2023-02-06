2 березня відбудеться засідання у справі Геннадія Дикого у Вищому антикорупційному суді України

22 лютого у Вищому антикорупційному суді відбулося підготовче засідання у кримінальній справі за обвинуваченням мера Білої Церкви Геннадія Дикого та бізнесмена Павла Ходаківського у махінаціях з нерухомістю.

За інформацією сайту Моя Київщина, для представників ЗМІ засідання проходило в режимі онлайн-трансляції. Сторона захисту Павла Ходаківського, який наразі перебуває в міжнародному розшуку та якому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, прохала задовольнити його участь віддалено у відеоконференції судового засідання. Як зауважила адвокат останнього, Ходаківський наразі перебуває у США і в зв'язку із військовими діями та станом здоров'я не може прибути в Україну.

Крім того, захисники клопотали про звільнення Ходаківського від кримінальної відповідальності в зв'язку з закінченням строку давності кримінального провадження. З тієї ж причини захист Геннадія Дикого подав клопотання про закриття кримінального провадження. Втім, після розгляду клопотань у нарадчій кімнаті колегія суддів винесла ухвалу про відмову у їх задоволенні та призначила наступне судове засідання на 2 березня.

Нагадаємо, у вересні 2022 року НАБУ та САП завершили розслідування, яке розпочали ще у 2018 році. Справу передали до Вищого антикорупційного суду. За версією слідства, у 2018 році власник недобудови запропонував Геннадію Дикому придбати цю нерухомість для потреб міста за 24 мільйонів гривень. Це суттєво перевищувало цінові пропозиції на той момент. Посадовець усвідомлював реалії, однак, на пропозицію погодився, заявили в НАБУ. Щоб втілити пропозицію в життя, потрібно було вдатися до низки незаконних дій. Посадовець забезпечив підробку звіту про оцінку майна. Також із використанням свого службового становища йому вдалося ввести в оману профільні комісії міськради та депутатів, щоб вони проголосували за виділення з місцевого бюджету коштів на купівлю недобудови. Експертиза, проведена в межах розслідування, встановила незаконну переплату у понад 8,73 мільйонів гривень.

Власниками недобудови були Павло Ходаківський і Наталія Сокирко, а вартість майна встановлював оцінювач ТОВ «Укрекспертиза-центр». Саме Павло Ходаківський і Наталія Сокирко придбали це майно у фірми ТОВ «Т.Р.К. Театральний» лише за 4,5 млн грн за місяць дло того, як перепродати його місту. Оцінку вартості вказаної нерухомості проводив оцінювач ТОВ «Укрекспертиза-центр» і вона має ознаки завищення вартості, так як оцінювачем використаний порівняльний метод та обрані об'єкти порівняння, які явно не відповідають технічному стану досліджуваного приміщення.

Дії міського голови кваліфікували за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), ч. 4. ст. 358 (підроблення документів або використання підроблених документів) Кримінального кодексу України, його спільника — за ч. 5 ст. 27 (пособництво), ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 27 (підбурювання), ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Міський голова Геннадій Дикий всілякого намагається показувати, що впевнений в своїй правоті. Навіть запрошує журналістів на засідання суду.

Звичайно, запрошення це не щире, це навіть видно з того, що слово "журналіст" взято в лапки. Адже кожна публікація про цю справу дратує мера, а представники ЗМІ, які нагадують громаді про обшуки в кабінеті мера у 2018 році та хід розслідування по цій справі не відповідають уявленням мера про об'єктивну журналістику, яка, напевно, мала би лише вихваляти міського голову.