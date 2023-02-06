Білоцерківці вшанували пам'ять загиблих українців під час Революції гідності

20 лютого в Україні вшановують пам'ять загиблих в центрі Києва громадян під час Революції Гідності. Саме цей день був найкривавішим на Майдані. 48 мирних учасників Революції Гідності та 4 працівника органів внутрішніх справ загинуло. Загалом кількість загиблих за час революції сягнула сотні осіб. На жаль, через дев’ять років після тих подій, так і не оголошені всі судові вироки у справі загибелі Героїв Небесної Сотні. На жаль, розслідування і покарання винних до сих пір не завершено. Хоча правоохоронці запевняють, що справи майданівців для них нібито в пріорітеті.

Сьогодні Офіс прокурора повідомив, що загалом за весь період розслідування за процесуального керівництва прокурорів ОГП повідомили про підозру 383 особам. До суду скерували 165 обвинувальних актів стосовно 301 особи. Законної сили набрали обвинувальні вироки стосовно 29 осіб.

За процесуального керівництва прокурорів територіальних органів прокуратури повідомили про підозру 135 особам. До суду скерували 105 обвинувальних актів стосовно 118 осіб. Законної сили обвинувальні вироки стосовно 26 осіб.

В ОГП підкреслили, що попри усі складнощі, зокрема, повномасштабну війну, справи Майдану для них залишаються "вкрай важливими та пріоритетними", тому прокурори і надалі докладатимуть максимум зусиль, щоб винні понесли справедливе покарання.

Що ж, можливо правоохоронці завершать своє розслідування ще до закінчення терміну давності, а винні таки будуть покарані.

А поки що українці вшановують пам'ять загиблих. Долучилися до цієї акції й білоцерківці, які поклали квіти до стели Героїв Небесної Сотні.

Молебень відслужив митрополит Білоцерківський Євстратій Зоря. «За людським міркуванням ті, кого ми сьогодні згадуємо, відійшли у вічність, їх тіла поховали. Але вони здійснили найбільший подвиг, який тільки може здійснити людина: подвиг любові, віддавши за нас своє життя. Якби у ті чорні дні люди, озброєні лише силою духу та вірою у волю України, не виступили проти потуг злочинної влади, то не знати, в якій країні жили би ми тепер. Лише історія нам підказує в якій. Революція гідності перемогла. А сто років тому українська революція зазнала поразки. З того самого північного напрямку сунули орди, але Україна тоді була розділена сама в собі і не змогла постати проти тієї навали. Сьогодні ми єдині в нашій боротьбі. І нинішній день наближає нас до перемоги. Ще багато доведеться боротися, але мета гідна цієї боротьби: соборна, вільна, незалежна, суверенна Україна», - сказав владика, звертаючись до учасників мітингу.