У Білій Церкві відновлюють роботу Льодової арени, басейну та тролейбусу

Дякуючи нашим військовим та працівникам енергетичної сфери, у громаді нарешті стабілізувалося електропостачання.

Завдяки цьому:

відновлюємо вуличне освітлення, воно працюватиме з 5-ї ранку до світанку і від початку сутінок до 21.30,

з 18 лютого (після перевірки контактної мережі) розпочнуть свій рух тролейбуси (щойно прийняте відповідне рішення виконкому),

з понеділка у Першій гімназії розпочне працювати басейн,

на Льодовій арені протягом наступного тижня відбуватиметься заморожування льоду і в кінці наступного тижня вона розпочне роботу.

Звичайно, атаки ворогів на інфраструктуру можуть знівелювати відновлення нормального життя, втім ми віримо в ППО

Міський головаи Геннадій Дикий