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У Білій Церкві відновлюють роботу Льодової арени, басейну та тролейбусу

  • П'ятниця, лют. 17 2023
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У Білій Церкві відновлюють роботу Льодової арени, басейну та тролейбусу

Дякуючи нашим військовим та працівникам енергетичної сфери, у громаді нарешті стабілізувалося електропостачання.

Завдяки цьому:

  • відновлюємо вуличне освітлення, воно працюватиме з 5-ї ранку до світанку і від початку сутінок до 21.30,
  • з 18 лютого (після перевірки контактної мережі) розпочнуть свій рух тролейбуси (щойно прийняте відповідне рішення виконкому),
  • з понеділка у Першій гімназії розпочне працювати басейн,
  • на Льодовій арені протягом наступного тижня відбуватиметься заморожування льоду і в кінці наступного тижня вона розпочне роботу.

Звичайно, атаки ворогів на інфраструктуру можуть знівелювати відновлення нормального життя, втім ми віримо в ППО

Міський головаи Геннадій Дикий

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Опубліковано в Події

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