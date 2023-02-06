У Білій Церкві відновлюють роботу Льодової арени, басейну та тролейбусу

Завдяки цьому:
- відновлюємо вуличне освітлення, воно працюватиме з 5-ї ранку до світанку і від початку сутінок до 21.30,
- з 18 лютого (після перевірки контактної мережі) розпочнуть свій рух тролейбуси (щойно прийняте відповідне рішення виконкому),
- з понеділка у Першій гімназії розпочне працювати басейн,
- на Льодовій арені протягом наступного тижня відбуватиметься заморожування льоду і в кінці наступного тижня вона розпочне роботу.
Звичайно, атаки ворогів на інфраструктуру можуть знівелювати відновлення нормального життя, втім ми віримо в ППО
Міський головаи Геннадій Дикий