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Держекоінспекція виявила понаднормове скидання забруднюючих речовин ТОВ "Білоцерківвода""

  • Вівторок, груд. 13 2022
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Держекоінспекція виявила понаднормове скидання забруднюючих речовин ТОВ &quot;Білоцерківвода&quot;&quot;

Держекоінспекція за зверненням громадянина та за погодження Міндовкілля провела перевірку ТОВ «Білоцерківвода».

У період з 16 по 29 листопада 2022 року здійснено позапланову перевірку суб’єкта господарювання з високим ступенем ризику ТОВ «Білоцерківвода» на Київщині, яке є виконавцем послуг централізованого водопостачання та водовідведення в місті Біла Церква.

Під час перевірки виявлено перевищення встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин із зворотними водами на скиді у струмок (басейн р. Рось) у межах села Шкарівка, що є порушенням статті 44 Водного кодексу України.

У результаті підприємству видано припис щодо усунення виявленого порушення.

Наразі, здійснюється збір та опрацювання матеріалів для розрахунку збитків завданих водним ресурсам.

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