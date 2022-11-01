Держекоінспекція виявила понаднормове скидання забруднюючих речовин ТОВ "Білоцерківвода""

Держекоінспекція за зверненням громадянина та за погодження Міндовкілля провела перевірку ТОВ «Білоцерківвода».

У період з 16 по 29 листопада 2022 року здійснено позапланову перевірку суб’єкта господарювання з високим ступенем ризику ТОВ «Білоцерківвода» на Київщині, яке є виконавцем послуг централізованого водопостачання та водовідведення в місті Біла Церква.

Під час перевірки виявлено перевищення встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин із зворотними водами на скиді у струмок (басейн р. Рось) у межах села Шкарівка, що є порушенням статті 44 Водного кодексу України.

У результаті підприємству видано припис щодо усунення виявленого порушення.

Наразі, здійснюється збір та опрацювання матеріалів для розрахунку збитків завданих водним ресурсам.

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