26 листопада Україна вшановує пам'ять загиблих від голоду українців. Сьогодні - вже 90-ті роковини з часу організації геноциду проти українського народу. Долучилися до цього заходу й білоцерківці, які традиційно в цей день покладають квіти до пам'ятного знаку жертвам Голодомору 1932–1933 років та політичних репресій.

Голодомор 1932-1933 років і масові штучні голоди 1921-1923 та 1946-1947 роках забрали життя десятків мільйонів українців. Лише один Голодомор, який був в УРСР 90 років тому, за різними оцінками, забрав життя від 4 до 10 млн українців.

Радянська влада робила все, щоб українці забули про свою історію, забули своїх катів, пробачили і назвали "браттями". Але пам'ять пробилася з безіменних братських могил, куди звозили опухлих і нерідко напівживих людей.

Згадувати ті страшні часи почали з часу незалежності України. Але знадобилося доволі багато років, щоб самі ж українці визнали голод 1932-1933 роках геноцидом українського народу. Таке рішення Верховна Рада України ухвалила лише у 2006 року за часів правління Президента України Віктора Ющенка, який підняв питання Голодомору перед українським суспільством.

На жаль, усвідомлення злочинної суті російської нації приходить до українців дуже повільно і після важких життєвих випробувань. А тому ми охоче обираємо президентом країни людину, яка ще недавно в своїх артистичних випадах дозволяла називати Віктора Ющенка "синьор Голодомор". Українці ходили на такі шоу і сміялися з таких жартів. А хто зневажає власну державу та історію, той пожинає гіркі плоди.

Попри все, за час незалежності України науковці, краєзнавці, учителі, історики зуміли дослідити масу архівних свідчень про смерті людей, заморених голодом. Видано чимало книг, багато чого вдалося донести через ЗМІ пересічному громадянину. Тож є надія, що більше такого українці в своїй державі не допустять.

Традиційно о 16.00 пам'ять загиблих під час геноциду українського народу вшановують хвилиною мовчання та встановлюють запалену свічку на підвіконня як в Україні, так і в багатьох країнах світу. У багатьох містах та населених пунктах на головних майданах у цей час теж запалюють свічки. Ввести традицію запалювати свічку запропонував американський та український історик, дослідник Голодомору в Україні Джеймс Мейс у 2003-му році. Саме цьому чоловікові, який мав предків серед племені черокі та не мав жодної краплини української крові, випала історична місія першим у світі підняти питання злочинного вчинку радянської влади проти українців.

Тож вшануймо пам'ять безвинно убитих українців!