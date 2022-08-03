28 вересня у Білій Церкві оголошено День жалоби

Лише за один день місто отримало звістки про загибель на війні п’ятьох захисників:



-Борецького Сергія Володимировича



-Гордашевського Олега Володимировича



-Дмитрука Миколи Васильовича



-Котуха Юрія Олександровича



-Шупрудька Олександра Петровича.



Героїв буде поховано на «Алеї Слави» кладовища «Сухий Яр».



На знак скорботи за загиблими та вшанування пам’яті про всіх, хто поклав життя за Незалежну Україну, просимо 28 вересня приспустити державні прапори на всіх будівлях та обмежити публічне використання розважальної музики на території Білоцерківської міської територіальної громади.



Вічна слава Героям!