Мера з Київщини викрили на махінаціях із нерухомістю

23 вересня 2022 року НАБУ та САП повідомили чинному міському голові одного з населених пунктів Київської області про підозру у завданні понад 8,7 млн грн збитків територіальній громаді. Йдеться про купівлю недобудови коштом місцевого бюджету за завищеною ціною. Про підозру також повідомили ще двом учасникам корупційної схеми - власнику нерухомості та оцінювачу.

"Дії міського голови кваліфікували за ч.2 ст.364, ч.4. ст. 358 Кримінального кодексу України, його пособника-власника недобудови за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Оцінювачу інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 358 КК України.

Оскільки місце перебування власника недобудови невідоме, про підозру йому повідомили заочно.

Слідство встановило, що у 2018 році власник недобудови запропонував міському голові придбати цю нерухомість для потреб міста за 24 млн грн, що суттєво перевищувало цінові пропозиції на той момент. Чиновник усвідомлював реалії, однак, на пропозицію пристав. Проте, щоб втілити її в життя, потрібно було вдатися до низки незаконних дій, а саме забезпечити підроблення звіту про оцінку майна та із використанням свого службового становища ввести в оману профільні комісії міськради та її депутатів, аби вони проголосували за виділення з місцевого бюджету коштів на купівлю недобудови. Що міський голова і забезпечив. Експертиза, проведена в межах розслідування НАБУ та САП, встановила незаконну переплату у більш ніж 8,73 млн грн.



Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду", - йдеться у повідомленні НАБУ.

Варто додати, що історія розслідування купівлі недобудови по вул. Театральна триває з 2018 року. Детективи НАБУ тоді встановили, що міському бюджету завдано збитків на суму 19, 45 млн грн. Після обшуків у помешканні мера та в його робочму кабінеті розслідування НАБУ чомусь припинилося. Детальніше про хід розслідування ЧИТАЙТЕ ТУТ

Міська влада натомість почали шукати кошти на ремонт цієї недобудови. Так, уже в грудні 2019 року виготовили проєктно-кошторисну документацію на ремонт будівлі на суму 76 млн грн. У квітні 2021 року ціна реконструкції зросла до 92 млн грн

У травні 2021 року міські депутати дали добро на те, щоб реконструкцією займався Департамент регіонального розвитку КОДА в рамках президентського "Великого будівництва". На тендері перемогло ТОВ "Білоцерківрозоптторг". 11 травня 2021 року підписано договір на суму робіт 88, 252 млн грн.

І тільки війна зупинила безкінечне витрачання коштів платників податків на цю будівлю. Будемо сподіватися, що цього разу НАБУ та САП зможе закінчити розслідування і дати чітку відповідь, чи винен мер в цій справі.