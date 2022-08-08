У Білій Церкві відзначили День Державного прапора України

23 серпня українці відзначають День Державного Прапора України. Це свято встановлено Указом Президента України у 2004 році зі змінами у 2009 та 2015 роках. У цей день по всій державі щорічно о 9 годині ранку відбувалися офіційні церемонії підняття Державного Прапора України. На такі заходи запрошували діячів науки та культури, представників міжнародних, громадських, релігійних організацій, політичних партій та усю громаду міста чи села. Проте цього року через повномасштабну війну вжито додаткові заходи безпеки і проводити масові збори заборонено.

Утім, це не заважає українцям вшановувати національний та державний символ у доступний їм спосіб. Так, міська влада Білої Церкви вранці підняла на флагштоці біля приміщення міської ради прапор України. А напередодні закликала містян прикрасити свої будівлі прапором України, а свій одяг - синьо-жовтною стрічкою.

Варто додати, що Державний Прапор України офіційно щорічно вивішується на будівлях усіх форм власності у День Соборності України (22 січня), День Перемоги (9 травня), День Конституції України (28 червня), День Державного Прапора України (23 серпня), День незалежності України (24 серпня), День Збройних Сил України (6 грудня) та під час проведення загальнодержавних заходів.