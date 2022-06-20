Білоцерківці відзначили День української державності

28 серпня біля приміщення Білоцерківської міської ради відбулися урочистості з нагоди Дня державності України. Це свято відзначається вперше, адже указ про запровадження свята Володимир Зеленський підписав під час параду на День Незалежності у 2021 році, а 31 травня свято затвердив парламент.

Враховуючи безпекову ситуацію, особливих урочистостей не було.

Перед присутніми виступив міський голова Геннадій Дикий: «Сотні поколінь поклали свої життя, щоб сьогодні ми могли жити. Кожне наше покоління пережило війну. Але ми збереглися як нація, як етнос. І сьогодні українці знову відстоюють незалежну Україну, право розмовляти рідною мовою, право називати вулиці та площі іменами наших Героїв, наших видатних земляків. Тому, коли ми обов’язково переможемо, це свято буде одним із найбільших державних відзначень!», - зазначив міський голова.

Також мер міста урочисто підняв Прапор України біля приміщення міськради.

Загиблих в російсько-українській війні вшанували хвилиною мовчання, а також в цей день поклали квіти - до могил на Алеї Героїв, що розташована на цвинтарі "Сухий яр", до Стели Героїв Небесної Сотні та учасників АТО та до пам'ятника князю Ярославу Мудрому, засновнику нашого міста та одному з найвидатніших державотворців Київської Русі.