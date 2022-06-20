5 шахраїв з Білої Церкви заволоділи державними землями вартістю державними землями 2,5 млн грн

Прокурори Білоцерківської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно учасників організованої групи - двох посадовців землевпорядної організації, приватного архітектора та ще двох громадян за фактами шахрайства в особливо великих розмірах з використанням підроблених офіційних документів ( ч. 3 ст. 28 чч.2, 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України).

Розслідуванням встановлено, що двоє мешканців міста Біла Церква, залучившись допомогою посадових осіб землевпорядної організації, використовуючи підроблені документи, зокрема рішення сесій міської ради та технічну документацію, незаконно оформлювали право приватної власності на земельні ділянки у м. Біла Церква.

Загалом, через дії вказаних осіб з державної та комунальної власності незаконно вибули 3 земельні ділянки загальною площею 0,7 га. Збитки оцінюються у понад 2,5 млн грн.

Зазначимо, що двоє з обвинувачених отримали 18 тис доларів США від громадян за незаконне переоформлення земель у їх приватну власність. Також вони намагалися оформити право приватної власності на ще дві земельні ділянки комунальної форми власності в м. Біла Церква.

Крім того, окружною прокуратурою до обвинувачених заявлено в інтересах держави цивільні позови на відшкодування 2,5 млн грн збитків.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими Білоцерківського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області. Обвинуваченим загрожує до 12 років позбавлення волі.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню поки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Київської обласної прокуратури