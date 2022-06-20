У Білій Церкві демонтували погруддя Петру Запорожцю

15 липня міська влада нарешті демонтувала радянський пам’ятник діячу російського революційного руху Петру Запорожцю. Цього рішення білоцерківська громада очікувала доволі довго, хоча все ж таки у місті є певна кількість мешканців, які не вбачали в радянському пам'ятнику жодної загрози збереження суверенітету та незалежності держави або вважали це питання таким, що не на часі.

У 2018 році, під час виготовлення проєкту реконструкції площі Петра Запорожця пам'ятник вирышили залишити як скульптурну роботу видатного українського митця Івана Кавалерідзе. Відтак, під час реконструкції площі восени 2021 року його не демонтували.

На пам'ятнику Петру Запорожцю з'явилося оголошення про його "заслуги"

Питання про демонтаж цього пам’ятника піднімав і депутат Білоцерківської міської ради від партії «Європейська Солідарність» Микола Гопайнич під час засідання сесії міськради. Тоді міський голова Геннадій Дикий пообіцяв пам'ятник перенести до музею.

Петро Запорожець прославився тим, що спільно з Леніним був засновником Петербурзького «Союзу боротьби за визволення робітничого класу» та був учасником центрального гуртка цього союзу. У грудні 1895 року революціонера було арештовано та засуджено на п'ять років заслання. Перебуваючи в тюрмі, психічно захворів. З 1897 року перебував у київській Кирилівській психіатричній лікарні. Згодом — помер у лікарні у Вінниці. У червні 2019 року погруддя Запорожцю у Вінниці було демонтовано.

Наступними кроками міської влади має стати виконання рішення виконкому від 12 травня 2022 року про демонтаж пам'ятників "Танк" та "Літак"