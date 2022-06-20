У Білій Церкві завершилося голосування за нові назви вулиць

14 липня відбулося засідання робочої групи з перейменування вулиць Білої Церкви. Напередодні, 12 липня, завершилося онлайн-голосування за нові назви. У ньому взяло участь 2616 білоцерківців, які підтримали напрацьовані робочою групою пропозиції. Загалом нові назви отримали підтримку від 85,5% до 98% білоцерківців, що взяли участь у голосуванні. Планується перейменувати 66 вулиць нашого міста.

На засіданні робоча група підтримала рішення запропонувати міському голові Геннадію Дикому винести на розгляд чергової сесії проєкт рішення про затвердження нових назв. Коли це станеться, наразі не відомо.

Із переліком запропонованих та підтриманих назв зараз, на жаль, ознайомитися немає де, адже сайт Білоцерківської міської ради не працює, а у письмовому вигляді перелік вулиць був лише у google-формі для голосування, яка наразі вже закрита.

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Нагадаємо, робоча група розпочала свою роботу 23 травня 2022 року. Перед тим пропозиції щодо перейменування готували місцеві краєзнавці.

Міський голова Геннадій Дикий подякував робочій групі за роботу. «Попередньо була проведена декомунізація, а тепер проводиться, я б так сказав, деімперіалізація України. Сотні років нам стирали нашу пам'ять. Так, можливо були видатні російські письменники, але не менша кількість була й видатних українців, але їхніми іменами не називали вулиці. Таки чином стирали українську культуру, історію, науку. Ми бачимо по голосуванню, що люди з розумінням до цього ставляться. На часі відновити нашу історичну пам'ять та справедливість», - сказав Геннадій Дикий.