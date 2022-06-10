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Білоцерківці зібралися обговорити подальшу долю місцевих церков

  • Субота, черв. 18 2022
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Білоцерківці зібралися обговорити подальшу долю місцевих церков

18 червня біля пам’ятника Т. Г. Шевченку з ініціативи білоцерківських волонтерів зібралися мешканці міста, аби обговорити подальшу діяльність церков УПЦ МП у нашому місті. Активісти запропонували містянам підписатися під зверненнями з трьох питань до:

- депутатів Білоцерківської міської ради щодо повернення приміщення церкви Святого Миколая (Микільська церква) у власність громади Білої Церкви (УПЦ МП);

- Міністра оборони України щодо заборони діяльності храму преподобного Іллі Муромця на території військового госпіталю (УПЦ МП);

- голови Благодійного фонду Костянтина Єфименка щодо передачі Свято-Георгіївського храму до ПЦУ (церква недіюча).

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Чому саме організаторів зацікавили тільки ці три церкви, наразі не зовсім зрозуміло. З їхніх слів, вирішили діяти поступово, невеликими кроками, а тому не піднімали питання про приналежність інших релігійних споруд на території Білої Церкви, які перебувають у користуванні УПЦ МП.

Під час заходу до присутніх звернулися Ольга Дубініна, Наталія Миколенко, Ірина Кисельова, Олександр Мамалига, Анатолій Бондар, які пояснили присутнім, чому важливо піднімати питання переходу білоцерківських церквов до лона Православної церкви України.

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Активісти сподівалися на те, що до їхнього зібрання вийде хтось із представників Білоцерківської єпархії, проте цього не сталося. Натомість на території біля Преображенського собору відбулася велелюдна вечірня служба за участю великої кількості священників та вірян. Поруч знаходилися представники поліції.

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Захід відбувся без інцидентів, лише одна жінка, очевидно прихильниця УПЦ МП, прийшла знімати на відео збір підписів та розпочала діалог з організаторами заходу, що закінчилося невеликою суперечкою.

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На заході також громадяни висловлювали запитання, яка ж позиція міської влади щодо існування у місті більше десяти церквов, що належать УПЦ МП. Проте з початку війни міський голова Геннадій Дикий не висловив з цього приводу жодної думки. Напередодні, 16 червня, відбулася сесія Білоцерківської міської ради, на якій депутати підтримали звернення до Президента України та Верховної Ради України щодо заборони діяльності московського патріархату на території України.

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