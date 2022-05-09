19 травня на Святомиколаївському трапезному храмі встановили купол та хрест, які були освячені перед цим. Також відбувся молебень. Нагадаємо, будівництво храму розпочалося рік тому. За цей рік звели стіни, вкрили дах. У жовтні 2020 року був закладений перший камінь у фундамент храму. Тоді Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершив чин освячення хреста та наріжного каменя для будівництва нового трапезного храму на честь святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських Чудотворця.

У трапезному храмі будуть звершуватися таїнства хрещення, вінчання, поминки, а також проводитися молебні. У трапезному храмі можна буде споживати їжу.

Вірян Православної церкви України в нашому місті стає все більше. Тож є потреба у новому храмі. Отець Микола, Благочинний Білоцерківського району, настоятель церкви Покрови Божої Матері, зазначив: «Ми будуємо своє, на своїй рідній землі з Божою допомогою та на пожертви наших білоцерківців. Сподіваємося до кінця року завершити основну частину внутрішніх та зовнішніх робіт».