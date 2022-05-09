Важливо

На Святомиколаївському трапезному храмі встановили купол та хрест

  • Четвер, трав. 19 2022
  • Автор 
На Святомиколаївському трапезному храмі встановили купол та хрест

19 травня на Святомиколаївському трапезному храмі встановили купол та хрест, які були освячені перед цим. Також відбувся молебень. Нагадаємо, будівництво храму розпочалося рік тому. За цей рік звели стіни, вкрили дах. У жовтні 2020 року був закладений перший камінь у фундамент храму. Тоді Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершив чин освячення хреста та наріжного каменя для будівництва нового трапезного храму на честь святителя Миколая, архієпископа Мир Лікійських Чудотворця.

У трапезному храмі будуть звершуватися таїнства хрещення, вінчання, поминки, а також проводитися молебні. У трапезному храмі можна буде споживати їжу.

Вірян Православної церкви України в нашому місті стає все більше. Тож є потреба у новому храмі. Отець Микола, Благочинний Білоцерківського району, настоятель церкви Покрови Божої Матері, зазначив: «Ми будуємо своє, на своїй рідній землі з Божою допомогою та на пожертви наших білоцерківців. Сподіваємося до кінця року завершити основну частину внутрішніх та зовнішніх робіт».

SocButtons v1.5
Прочитано 35 раз
Опубліковано в Події

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn
Free Joomla 2.5 Extensions Joomla module Joomla Plugin

  Сторінки в соц. мережах

Перемкнути на мобільний вигляд

Чи будете вакцинуватися бустерною дозою вакцини?

категорично проти - 33.3%
вакцинуюся - 66.7%
хочу, але маю протипоказання - 0%
а що це таке? - 0%

Всього голосів: 3
The voting for this poll has ended

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео