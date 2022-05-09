Важливо

72 ОМБР імені Чорних Запорожців нагороджена почесною відзнакою "За мужність та відвагу"

  • Понеділок, трав. 09 2022
  • Автор 
72 ОМБР імені Чорних Запорожців нагороджена почесною відзнакою &quot;За мужність та відвагу&quot;

З метою відзначення мужності та героїзму особового складу військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, а також з нагоди Дня піхоти постановляю:

1. Відзначити почесною відзнакою "За мужність та відвагу" такі військові частини Сухопутних військ Збройних Сил України:

24 окрема механізована бригада імені короля Данила;

28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу;

30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;

72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців;

92 окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка;

93 окрема механізована бригада "Холодний Яр";

128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

6 травня 2022 року

SocButtons v1.5
Прочитано 32 раз
Опубліковано в Події

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn
Free Joomla 2.5 Extensions Joomla module Joomla Plugin

  Сторінки в соц. мережах

Перемкнути на мобільний вигляд

Чи будете вакцинуватися бустерною дозою вакцини?

категорично проти - 33.3%
вакцинуюся - 66.7%
хочу, але маю протипоказання - 0%
а що це таке? - 0%

Всього голосів: 3
The voting for this poll has ended

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео