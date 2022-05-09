72 ОМБР імені Чорних Запорожців нагороджена почесною відзнакою "За мужність та відвагу"

1. Відзначити почесною відзнакою "За мужність та відвагу" такі військові частини Сухопутних військ Збройних Сил України:
24 окрема механізована бригада імені короля Данила;
28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу;
30 окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького;
72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців;
92 окрема механізована бригада імені кошового отамана Івана Сірка;
93 окрема механізована бригада "Холодний Яр";
128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
6 травня 2022 року