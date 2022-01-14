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У мера Геннадія Дикого з'явився новий заступник

  • П'ятниця, лют. 18 2022
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У мера Геннадія Дикого з&#039;явився новий заступник

17 лютого на засіданні 27 сесії БМР депутати затвердили загальну структуру і штатну чисельність апарату Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів.

  • з 03 лютого 2022 року у кількості 470,25 штатних одиниць;
  • з 01 березня 2022 року у кількості 463,25 штатних одиниць;
  • з 01 липня 2022 року у кількості 462,25 штатних одиниць;
  • з 09 серпня 2022 року у кількості 461,25 штатних одиниць.

Також було введено додатково в штатну чисельність апарату Білоцерківської міської ради посаду заступника міського голови. На цю посаду призначили Олександра Поляруша. Посада для нього не нова, адже у попередній каденції він вже її обіймав. Натомість депутати наполягли на скороченні посади перший заступник міського голови. Цю посаду займає Інна Новогребельська

Рішення були прийняті не відразу, а після двох перерв, на яких проходили консультації мера та голів фракцій. 

37 депутатів проголосували за зміни до складу структури штату. 39 депутатів підтримали кандидатуру Олександра Поляруша на посаді заступника мера. 

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