У мера Геннадія Дикого з'явився новий заступник

17 лютого на засіданні 27 сесії БМР депутати затвердили загальну структуру і штатну чисельність апарату Білоцерківської міської ради та її виконавчих органів.

з 03 лютого 2022 року у кількості 470,25 штатних одиниць;

з 01 березня 2022 року у кількості 463,25 штатних одиниць;

з 01 липня 2022 року у кількості 462,25 штатних одиниць;

з 09 серпня 2022 року у кількості 461,25 штатних одиниць.

Також було введено додатково в штатну чисельність апарату Білоцерківської міської ради посаду заступника міського голови. На цю посаду призначили Олександра Поляруша. Посада для нього не нова, адже у попередній каденції він вже її обіймав. Натомість депутати наполягли на скороченні посади перший заступник міського голови. Цю посаду займає Інна Новогребельська

Рішення були прийняті не відразу, а після двох перерв, на яких проходили консультації мера та голів фракцій.

37 депутатів проголосували за зміни до складу структури штату. 39 депутатів підтримали кандидатуру Олександра Поляруша на посаді заступника мера.