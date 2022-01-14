У мера Геннадія Дикого з'явився новий заступник

- з 03 лютого 2022 року у кількості 470,25 штатних одиниць;
- з 01 березня 2022 року у кількості 463,25 штатних одиниць;
- з 01 липня 2022 року у кількості 462,25 штатних одиниць;
- з 09 серпня 2022 року у кількості 461,25 штатних одиниць.
Також було введено додатково в штатну чисельність апарату Білоцерківської міської ради посаду заступника міського голови. На цю посаду призначили Олександра Поляруша. Посада для нього не нова, адже у попередній каденції він вже її обіймав. Натомість депутати наполягли на скороченні посади перший заступник міського голови. Цю посаду займає Інна Новогребельська
Рішення були прийняті не відразу, а після двох перерв, на яких проходили консультації мера та голів фракцій.
37 депутатів проголосували за зміни до складу структури штату. 39 депутатів підтримали кандидатуру Олександра Поляруша на посаді заступника мера.