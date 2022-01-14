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Рієлтори Білої Церкви об’єднуються в професійну спілку

  • Вівторок, лют. 01 2022
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Рієлтори Білої Церкви об’єднуються в професійну спілку

29 січня в театрі ім. П.К.Саксаганського відбулась подія, яка вплине на подальший розвиток ринку нерухомості Білої Церкви.

Професіонали ринку нерухомості провели тематичну зустріч з керівництвом Всеукраїнської громадської організації Спілка фахівців з нерухомого майна України (СФНУ).

Присутні під час зустрічі зійшлися на думці про те, що потрібно разом вивести послугу рієлтора для клієнта на новий професійний рівень. Саме професійне громадське об'єднання таке, як СФНУ, після відкриття представництва в Білій Церкві, буде займатись навчанням, підвищенням кваліфікації, сертифікацією спеціалістів ринку нерухомості.

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Під час зустрічі президент СФНУ Віктор Несин акцентував увагу своїх колег на новинах у зміні законодавства України щодо нерухомості та оподаткування, пов’язаного з купівлею та продажем нерухомого майна. Також обговорювалися питання щодо існуючого законопроєкту про рієлторську діяльність та всі нюанси, пов'язані з цим, які вплинуть на якість рівня надання рієлторських послуг та їх законодавче врегулювання.

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Спільнота рієлторів Білої Церкви була задоволена рівнем професійної дискусії з колегами зі столиці, намічені конкретні плани щодо реєстрації осередку СФНУ в місті Біла Церква та попередній графік плану заходів щодо підвищення кваліфікації спеціалістів з агентств нерухомості.

Організатором заходу виступив відомий в Білій Церкві громадський активіст, директор агентства нерухомості «Будмайстер» Ігор Коча.

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