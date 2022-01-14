Прокуратура скерувала до суду 3 обвинувальні акти щодо осіб, які умисно не подали декларації

З 01 січня 2022 року розпочалась кампанія подання декларацій осіб, які уповноважені та виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Вказані особи зобов’язані до 01 квітня 2022 року подати електронні декларації шляхом їх заповнення в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

За неподання, несвоєчасне подання декларації, а також подання у декларації завідомо неправдивих відомостей, законом передбачено дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Упродовж 2021 року, за активної участі прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури, судами притягнуто до адміністративної відповідальності 39 осіб, які вчинили правопорушення, пов’язані з корупцією.

Також, прокуратурою скеровано до суду 3 обвинувальні акти щодо осіб, які умисно не подали декларації.

Запобігання та протидія корупції є одним із пріоритетів у діяльності органів прокуратури.

Про відомі факти порушення антикорупційного законодавства просимо повідомляти Білоцерківську окружну прокуратуру за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Шолом-Алейхема, 38а.

Заступник керівника

окружної прокуратури

Олександр МАЦІЙЧУК