У Білій Церкві показали документальний фільм про загиблого учасника АТО Сергія Павлушу

Це один із 8 фільмів з циклу «Життя, віддане за Україну». Перший фільм присвячений Олександру Нехаю, який був професійним військовослужбовцем, служив у десантних військах ЗСУ та загинув під час розмінування 14 липня 2014 року.

На презентацію фільму прийшли мама та сестра Сергія Павлуші, його побратими, військовослужбовці 72 ОБМР, студенти та всі, хто знав мужнього воїна. Проєкт реалізується громадською організацією Білоцерківська Інтерактивна Платформа за фінансової підтримки Київська школа державного управління ім. С. Нижного та інформаційної підтримки пресслужби Білоцерківської міської територіальної громади.

Зі словами вдячності до присутніх звернулися Олег Турій, начальник відділу інформаційних ресурсів та зв’язків з громадськістю, Світлана Хоменчук, авторка книги «Небесна гвардія Білоцерківщини». Вони подякували родині загиблого учасника АТО за мужнього воїна, який добровільно пішов захищати Україну та наголосили, що герої не вмирають тільки тоді, коли про них жива пам'ять. А саме такі документальні стрічки покликані інформувати суспільство, щоб на мирній території ніхто не забував, якою ціною вдалося зупинити поширення російської агресії.

У фільмі мама, сестра, військові побратими розповідають, яким був солдат Сергій Павлуша у повсякденному житті. Він мав професію слюсаря з ремонту наземних транспортних засобів, яку опанував у Білоцерківському професійно-технічному училищі ім. П.Р. Поповича. Строкова служба в армії, куди Сергія призвали у 2005-у році, стала для нього школою витримки, мужності, хоробрості та стійкості. На початку березня 2014-го у військкомати пішли добровольці, які хотіли стати на захист України. Не чекаючи повістки, прийшов і Сергій Павлуша.

Справжні бойові дії для стрільця-помічника гранатометника 72-ї окремої механізованої бригади Сергія Павлуші розпочалися з червня 2014-го року, коли його підрозділ зайняв позиції в районі російсько-українського кордону. 11 липня 2014-го о 04.30 ранку з території РФ повністю накрили «Градами» наметове містечко з українськими підрозділами в районі Зеленопілля, а 14 і 15 липня – в районі Амвросіївки. Пізніше побратими Сергія розкажуть, що ще 14 липня до 24.00 Сергій був на бойовій позиції, але через болі в травмованій нозі, попросив командира, щоб відпустив його до бліндажа. А коли йшов спочивати, якраз у ту мить майже поруч розірвалася ракета «Граду»…

Пам'ять воїна Сергія Павлуші вшанували хвилиною мовчання.

Всього на Білоцерківщині станом на 1 листопада 2021 року загинуло 48 військовослужбовців з 4480 загиблих під час російсько-української війни.

Після презентації у кінотеатрі надалі фільми будуть розповсюджуватися мережею Фейсбук, тому кожен охочий зможе переглянути стрічку про героїчних воїнів, що віддали своє життя за Україну.