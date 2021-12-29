Двох ґвалтівників у Білій Церкві засудили до 7 та 9 років позбавлення волі

Розбійний напад, зґвалтування та небезпека зараження ВІЛ-інфекцією - двох мешканців Київщини засуджено до 7 та 9 років позбавлення волі.

За публічного обвинувачення, яке підтримували прокурори Білоцерківської окружної прокуратури, суд засудив двох чоловіків до 7 та 9 років ув’язнення з конфіскацією половини належного їм майна. Одного з них визнано винним у сексуальному насильстві та розбійному нападі (ч. 1 ст. 153, ч. 2 ст. 187 КК України), іншого – у свідомому поставленні іншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини, зґвалтуванні та розбійному нападі (ч. 1 ст. 130, ч. 1 ст. 152, ч. 2 ст. 187 КК України).

Подія сталася у лютому 2020 року в місті Біла Церква. Двоє чоловіків, знаходячись у стані алкогольного сп’яніння, вирішили вчинити розбійний напад на перехожу з метою заволодіння її особистими речами. Один з них підійшов до жінки, схопив її за шию, завдав три удари ножем в область тулуба та почав вимагати віддати йому особисті речі. Після цього нападник повалив її на землю, почав душити і достовірно знаючи про те, що він хворий на ВІЛ-інфекцію, зґвалтував останню.

Тим часом його спільник забрав у потерпілої мобільний телефон і годинник. Крім того, співучасник нападу вчинив щодо потерпілої насильницькі дії сексуального характеру.

Прокурором у суді повністю доведено провину чоловіків в інкримінованих злочинах. До набрання вироком законної сили вказані особи перебуватимуть під вартою.

Крім того, згідно з вироком, засуджені мають сплатити понад 450 тис грн матеріальної та моральної шкоди.

Пресслужба Київської обласної прокуратури