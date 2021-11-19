8 областей та м. Київ вийшли з червоної зони карантину

7 грудня на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та Києві скасовується червоний рівень епідемічної небезпеки. Таке рішення прийняте на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 6 грудня.

«Показник кількості госпіталізованих з підтвердженими та підозрілими випадками COVID-19 протягом останніх 7 днів на 100 тисяч населення на території Донецької області знизився на 43,5%, Дніпропетровської на 41,9%, Івано-Франківської на 29,3%, Луганської на 40%, Львівської на 37,3%, Одеської на 45,5%, Рівненської на 42,5%, Херсонської на 45,9% та в Києві на 41%», - підкреслив заступник Міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Ігор Кузін також додав, що в даних регіонах зменшився до допустимої межі показник завантаженості ліжок з подачею медичного кисню в закладах охорони здоров’я. А також в деяких областях знижений і показник виявлення інфікування на коронавірусну інфекцію.

Своєю чергою Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко нагадав, що від сьогодні на території України, в тому числі і в жовтому рівні епіднебезпеки, розпочали діяти нові карантинні правила, зокрема для відвідування громадських закладів: театрів, кіно, ресторанів, кафе, спортзалів, готелів тощо. Згідно змін до постанови №1236, які набули чинності, перераховані заклади можна буде відвідувати лише при наявності сертифікату вакцинації, або негативного ПЛР тесту. Представники закладів на вході повинні перевіряти QR-коди через сканування в Дії.

Водночас у «червоній» карантинній зоні продовжать перебувати Вінницька, Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Хмельницька, Чернігівська, Черкаська області.

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