1 грудня в Білій Церкві перевірятимуть роботу системи оповіщення

З метою відлагодження роботи територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення, яка на даний час працює в режимі тестування, 01 грудня 2021 року в період з 14.00 до 16.00 Департаментом цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами Київської обласної державної адміністрації на території Білоцерківської міської територіальної громади буде здійснено контрольну перевірку спрацювання діючих електросирен та сигнально-гучномовних пристроїв (гучномовців) з подачею звукового сигналу « УВАГА ВСІМ!» та голосового повідомлення про технічну перевірку системи оповіщення.

Просимо громадян зберігати спокій.

За матеріалами сайту БМР