Важливо

1 грудня в Білій Церкві перевірятимуть роботу системи оповіщення

  • Вівторок, лист. 30 2021
  • Автор 
1 грудня в Білій Церкві перевірятимуть роботу системи оповіщення

Шановні мешканці міста!

З метою відлагодження роботи територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення, яка на даний час працює в режимі тестування, 01 грудня 2021 року в період з 14.00 до 16.00 Департаментом цивільного захисту, оборони та взаємодії з правоохоронними органами Київської обласної державної адміністрації на території Білоцерківської міської територіальної громади буде здійснено контрольну перевірку спрацювання діючих електросирен та сигнально-гучномовних пристроїв (гучномовців) з подачею звукового сигналу « УВАГА ВСІМ!» та голосового повідомлення про технічну перевірку системи оповіщення.

Просимо громадян зберігати спокій.

За матеріалами сайту БМР

SocButtons v1.5
Прочитано 5 раз
Опубліковано в Події

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn
Free Joomla 2.5 Extensions Joomla module Joomla Plugin

  Сторінки в соц. мережах

Перемкнути на мобільний вигляд

Як ви ставитися до вакцинації?

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео