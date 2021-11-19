У Білій Церкві відбулися жалобні заходи до 88-х роковин Голодомору

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Голод 1921-2923 років був переважно у південних областях Української СРР, в 1921–1923 роках, спричинений конфіскацією у селян і вивезенням хліба з УСРР до Російської СФРР, Західної Європи та Америки.
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Голод 1946-1947 рр пов'язаний не так повоєнним неврожаєм, як спланованою акцією сталінського політбюро з метою забрати в селян залишки зерна і продати чи подарувати його братнім режимам в соціалістичному таборі. Так 1946 з СРСР вивезено 350 тисяч тонн зерна до Королівства Румунія, у 1947 — 600 тисяч тонн зерна — до Чехословацької республіки, за тих два роки Польська республіка отримала з Радянського Союзу 900 тисяч тонн хліба. А в Молдавській РСР й південних областях Української РСР шаленів голод і лише за перше півріччя 1947 офіційно зареєстровано 130 випадків людоїдства.
Щоб вшанувати пам'ять закатованих в радянські часи голодом людей білоцерківці зібралися біля пам’ятного знаку жертвам голодомору та політичних репресій.
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А о 16-й годині за київським часом традиційно відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання в пам’ять про загиблих під час Голодомору 1932–33 років із запаленням свічки.
Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний напередодні у зверненні заявив, що до загальнонаціональної акції «Запали свічку пам’яті» долучаться і військові.
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«27 листопада, о 16:00 в окопах і штабах, на кораблях і винищувачах українські військові долучаться до загальнонаціональної акції «Запали свічку пам’яті», – йдеться у зверненні Залужного.