Ремонт моста по вулиці Дружби завершено

Міст, побудовний в 1960 році минулого століття, був в аварійному стані: частково пошкоджена гідроізоляція, руйнація деформаційних швів, відсутні водовідвідні трубки, частково зруйноване перильне огородження, бар’єрне огородження пошкоджене по всій довжині моста, вилуговування бетону плит, раковини, тріщини, вивітрювання бетону, зруйновані опори та руйнування основи вимощення укосу моста. Тому, міст потребував термінового капітального ремонту.

Наразі відремонтовано несучі конструкції мосту (балки прогонових будов, арки, опори), нове бар’єрне та перильне огородження, улаштовані деформаційні шви, новий дорожній одяг, облаштована система водовідведення. Ще завершуватимуться роботи з встановлення освітлення, проте міст вже відкрито для руху в двох напрямах.

За матеріалами сайту БМР