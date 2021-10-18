Важливо

Ремонт моста по вулиці Дружби завершено

  • Понеділок, лист. 08 2021
  • Автор 
Ремонт моста по вулиці Дружби завершено

Ремонт мосту по вул. Дружби завершено. 

Міст, побудовний в 1960 році минулого століття, був в аварійному стані: частково пошкоджена гідроізоляція, руйнація деформаційних швів, відсутні водовідвідні трубки, частково зруйноване перильне огородження, бар’єрне огородження пошкоджене по всій довжині моста, вилуговування бетону плит, раковини, тріщини, вивітрювання бетону, зруйновані опори та руйнування основи вимощення укосу моста. Тому, міст потребував термінового капітального ремонту.

Наразі відремонтовано несучі конструкції мосту (балки прогонових будов, арки, опори), нове бар’єрне та перильне огородження, улаштовані деформаційні шви, новий дорожній одяг, облаштована система водовідведення. Ще завершуватимуться роботи з встановлення освітлення, проте міст вже відкрито для руху в двох напрямах.

За матеріалами сайту БМР

SocButtons v1.5
Прочитано 48 раз
Опубліковано в Події

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn
Free Joomla 2.5 Extensions Joomla module Joomla Plugin

  Сторінки в соц. мережах

Перемкнути на мобільний вигляд

Як ви ставитися до вакцинації?

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео