Військовослужбовців 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців привітали з Днем захисника України

13 жовтня, напередодні Дня захисника України, на території військової частини А2167 у Білій Церкві відбувся урочистий захід - на плацу військової частини відбулося шикування, підняття Державного Прапора України та проходження з бойовим прапором частини.

Командир 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, полковник Олександр Вдовиченко привітав особовий склад, та наголосив, що священний обов’язок захисту Батьківщини – це найвищий прояв патріотизму.

Найкращих військовослужбовців командир відзначив медалями та цінними подарунками.

З прийдешнім святом привітав захисників міський голова Геннадій Дикий: «Всі білоцерківці надзвичайно пишаються, що саме 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців дислокується саме в нашому місті. Ми вам щиро вдячні за те що ми сьогодні можемо жити, працювати і народжувати дітей під мирним небом і не боятись пострілів та вибухів».

Благочинний Білоцерківського району Православної Церкви України, настоятель храму Покрова Пресвятої Богородиці протоієрей Миколай Гопайнич з благословіння Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія вручив військовослужбовцям медалі «За жертовність і любов до України».

Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять загиблих героїв і на знак вдячності та шани поклали квіти до до меморіалу військовослужбовцям 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, які загинули у російсько-українській війні. Вічна пам'ять Героям, які не шкодуючи власного життя, захищали нашу Батьківщину, наш сон і щасливе майбутнє!

У заході також взяли участь радник міського голови Микола Антонюк, начальник Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради Юрій Петрик, полковник запасу Петро Воробйов, координатор Білоцерківської волонтерської групи Юрій Москаленко.

За матеріалами сайту БМР