Важливо

24-27 вересня перекриють міст по вул. Дружба

  • Четвер, вер. 23 2021
  • Автор 
24-27 вересня перекриють міст по вул. Дружба

Шановні мешканці міста Білої Церкви!

У  зв’язку з проведенням  ремонтних робіт на мосту через р. Рось (вул.Дружба)

Рух транспорту з   10.00 год 24вересня 2021 рокупо  06.00 год 27 вересня 2021 року буде перекрито в обох напрямках!

Просимо врахувати при плануванні  маршруту!

SocButtons v1.5
Прочитано 26 раз
Опубліковано в Події

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn
Free Joomla 2.5 Extensions Joomla module Joomla Plugin

  Сторінки в соц. мережах

Перемкнути на мобільний вигляд

Чи готові ви до того, що школи знову перейдуть на онлайн-навчання?

Monobank [CPS, API] UA

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео