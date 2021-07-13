24-27 вересня перекриють міст по вул. Дружба

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на мосту через р. Рось (вул.Дружба)

Рух транспорту з 10.00 год 24вересня 2021 рокупо 06.00 год 27 вересня 2021 року буде перекрито в обох напрямках!

Просимо врахувати при плануванні маршруту!