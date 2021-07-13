До Дня Незалежності України на білоцерківців чекає мото-рок-фест "Вільна енергія"

10 серпня на засіданні виконкому БМР ухвалено рішення про відзначення 30-річчя незалежності України у Білоцерківській міській територіальній громаді.

Планується організувати святковий ярмарок за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних обмежень та святково оформити населені пункти Білоцерківської міської територіальної громади.

По вулиці Леся Курбаса, на Торговій площі та в Білоцерківському міському парку культури і відпочинку ім. Т.Г. Шевченка відбудеться низка святкових заходів, про які повідомлять додатково. На період з 07:00 до 22:00 24 серпня 2021 року тут буде обмежено рух транспортних засобів.

Відбудуться традиційні офіційні заходи: підняття прапору України біля міськради 23 серпня та покладання квітів під час урочистого мітингу біля пам’ятника Т.Г. Шевченка 24 серпня.

Перевізникам міських маршрутів пропонують продовжити графік роботи транспорту на території Білоцерківської міської територіальної громади до 23:00 24 серпня.

Також на засіданні виконкому ухвалено ще одне рішення, яке пов’язане зі святкування Дня Незалежності України, а саме: 21 серпня 2021 року з 12:00 до 15:00 відбудеться мото-рок фестиваль «Вільна енергія» на Торговій площі. У цей час перекриють для руху автівок Торгову площу, вулиці Леся Курбаса, Богдана Хмельницького та заїзд з вул. Ярослава Мудрого на Торгову площу.