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Увага! 1 липня перекривається рух на мосту по вул. Дружба в обох напрямках

  • Четвер, лип. 01 2021
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Увага! 1 липня перекривається рух на мосту по вул. Дружба в обох напрямках

До уваги жителів та гостей міста!

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт з 18 години 01 липня  (четвер) до 06 години 05 липня (понеділок) рух по мосту через р. Рось, по вул. Дружба буде перекрито в обох напрямах.

Об’їзд у напрямку масиву Піщаний - по вул. Заярська – вул. Таращанська – вул. Селянська.

Об’їзд у напрямку центра міста – по вул. Героїв Чорнобиля( I Піщана) - вул. Заярська – просп. Князя Володимира.

Просимо врахувати при плануванні маршруту.

Дякуємо за розуміння та приносимо вибачення за незручності.

Виконавчий комітет міської ради

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