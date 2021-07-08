Увага! 1 липня перекривається рух на мосту по вул. Дружба в обох напрямках

До уваги жителів та гостей міста!

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт з 18 години 01 липня (четвер) до 06 години 05 липня (понеділок) рух по мосту через р. Рось, по вул. Дружба буде перекрито в обох напрямах.

Об’їзд у напрямку масиву Піщаний - по вул. Заярська – вул. Таращанська – вул. Селянська.

Об’їзд у напрямку центра міста – по вул. Героїв Чорнобиля( I Піщана) - вул. Заярська – просп. Князя Володимира.

Просимо врахувати при плануванні маршруту.

Дякуємо за розуміння та приносимо вибачення за незручності.

Виконавчий комітет міської ради