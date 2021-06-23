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Нова межа між Білої Церквою та Фурсами "може мати негативні юридичні наслідки"

  • Четвер, черв. 24 2021
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Нова межа між Білої Церквою та Фурсами &quot;може мати негативні юридичні наслідки&quot;

На 14 сесії БМР, що відбулася 24 червня, депутати прийняли неоднозначне рішення, яке, за висновками юридичного управління БМР, може мати негативні юридичні наслідки у подальшому.

Мова йде про рішення щодо узгодження проєктної межі міста Біла Церква Білоцерківського району Київської області та села Фурси Білоцерківського району Київської області.

Рішення прийнято з метою врегулювання існуючих суперечностей щодо меж адміністративно-територіальних одиниць. Білоцерківська міська рада погодила Акт комісії з питання узгодження проектної межі міста Біла Церква та села Фурси від 07 травня 2021 року.

Згідно цього рішення, територія під житловим масивом Гайок та прилеглими садовими товариствами належить місту Біла Церква. Фурсівська сільська рада своїм відповідним рішенням дає згоду на виготовлення документації під відведення у власність комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «БВАК» земельної ділянки, на якій знаходиться майно підприємства.

Водночас юридичний відділ зауважив, що нинішня межа є встановленною та чинною. А змінити її може лише Верховна Рада України за поданням Кабінету міністрів України.

meja 

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