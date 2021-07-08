Увага! 24 червня буде зупинено рух тролейбусів

24 червня ц.р. з 10.00 до 17.00 у зв’язку з проведенням ремонту дорожнього полотна по вул. Леваневського буде призупинений рух тролейбусів. Інший громадський транспорт у напрямку заводу «РОСАВА» здійснюватиме зупинки лише біля ТЦ «Новус» та ПТУ №9. У зворотному напрямку зупинки функціонуватимуть у звичайному режимі. Департамент житлово-комунального господарства