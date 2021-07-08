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Увага! 24 червня буде зупинено рух тролейбусів

  • Середа, черв. 23 2021
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Увага! 24 червня буде зупинено рух тролейбусів

До уваги жителів та гостей міста!

24 червня ц.р. з 10.00 до 17.00 у зв’язку з проведенням ремонту дорожнього полотна по вул. Леваневського буде призупинений рух тролейбусів. Інший громадський транспорт у напрямку заводу «РОСАВА» здійснюватиме зупинки лише біля ТЦ «Новус» та ПТУ №9. У зворотному напрямку зупинки функціонуватимуть у звичайному режимі. Департамент житлово-комунального господарства

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