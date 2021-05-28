Бу авто в Киеве: из Европы или из Америки

Украинцы покупают подержанные автомобили в больших объемах. Так, в июле текущего года в стране было зарегистрировано 35,5 тысяч импортных машин. Примерно треть из них составляют авто из Америки, остальные - “евробляхи”. Украинские автолюбители предпочитают чаще покупают европейский транспорт. Но многие автомобильные эксперты советуют присмотреться к заокеанским автомобилям. В чем их преимущества перед европейцами?

Предпродажная проверка транспорта из Соединенных Штатов

Машины из Америки считаются более надежными по сравнению с европейскими. Скручивание пробега в Штатах является незаконным действием, поэтому мошенники даже не пытаются этого делать. Информация в карточках аукционных лотов в подавляющем большинстве случаев правдива. Продавец отображает все повреждения машины на фотографиях и в самом лоте. Бывают исключения - перекупщики на аукционе Copart, но они попадаются редко. Большая часть продавцов автомобилей на торговых площадках - это страховые компании и банковские организации.

На ключевых аукционах весь транспорт проходит предпродажную проверку. А на некоторых из них - например, IAAI - есть целый штат автомехаников, которые перед торгами приводят машины в товарный вид.

Комплектация б/у автомобилей из США

Американский потребитель требователен к качеству товаров и к уровню комфорта. Поэтому транспорт с пробегом из Америки имеет лучшее качество сборки и комплектацию в сравнении с европейскими собратьями. Со всеми расходами, включая растаможку и доставку, стоимость “битка” из Штатов и украинского аналога будет одинаковой, только первый будет на порядок качественнее.

Огромное разнообразие автомобильного рынка США

На “звездно-полосатых” аукционах продаются автомобили самых популярных марок в разнообразных комплектациях. Комплектации отличаются типом и мощностью двигателя, удобством салона, размерами багажника и другими характеристиками. Таким образом, в рамках одной марки и одной модели можно купить авто под разные потребности. Помимо популярных машин, продаются здесь и редкие экземпляры машин, которые доступны только в Америке.

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